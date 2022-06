Barok w XXI wieku, czyli luksusowy apartament w warszawskiej kamienicy

Choć bogaty i ekskluzywny styl barokowy robi wrażenie i jest bardzo efektowny, to nieumiejętne jego użycie może zaowocować także kiczem i przesadą. Aby uniknąć tej pułapki, projektanci warszawskiego mieszkania postanowili wybrać do kuchni i jadalni meble w kolorze białym. Porządkuje to przestrzeń, wprowadza do niej świeżość i jasność, a ponadto biel pięknie kontrastuje z cegłą i podłogą z litego drewna. Widoczne po prawej stronie lustro i przymocowany do ściany stolik to kolejne akcesoria rodem z epoki. Ich wprowadzenie przełamało sterylną biel panującą w kuchni i podkreśliło barokowy charakter wnętrza.