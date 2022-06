Idealny dom dla licznej rodziny

Każda rodzina jest inna, ma inne potrzeby i jej dom powinien być do nich przystosowany. Jedno jednak jest pewne. W zależności od jej liczebności potrzebuje więcej lub mniej miejsca. Chociaż zapewne żadna nie pogardziłaby takim domem na przedmieściach, jaki pokażemy Wam za chwilę… Przeniesiemy się do Chile, by poznać wspaniały budynek, który właśnie został odnowiony, by w dobrym stylu pomieścić niemałą gromadkę.

Jeśli kochacie drewno i styl nowoczesny, to ten projekt Was zachywyci!