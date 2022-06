Metamorfoza garażu w stylową i nowoczesną kuchnię

Współczesna architektura i design użytkowy, oraz rozprzestrzeniająca się moda na Do It Yourself (ang. Zrób to sam) przełamują stereotypy, przekonują do puszczenia wodzy fantazji i odważnych, a nawet kontrowersyjnych rozwiązań. Od domów w kontenerach, po meble z palet – najważniejsze, żeby było funkcjonalnie, oryginalnie i jak najmniejszym kosztem.

Trend ten nierzadko inspiruje także architektów i profesjonalnych projektantów wnętrz. Dziś w homify zaprezentujemy przykład takiej właśnie realizacji. Jej tematem jest metamorfoza starego garażu w… .stylową, nowoczesną i niesamowicie funkcjonalną kuchnię. Brzmi dziwnie? Poczekaj aż zobaczysz zdumiewające efekty! Zapraszamy do obejrzenia niezwykłej realizacji autorstwa firmy remontowo-budowlanej twindesign z Jaworzna.