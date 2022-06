Przytulny dom!

Dom wita gości charakterystyczną, kamienną ścieżką, tworzącą tradycyjny, lekko bajkowy charakter, już od pierwszego kroku. Kamienne dodatki oraz drewniana fasada nawiązują do historycznych budowli, mimo że jest to nowoczesny projekt. Drewniany ganek jest odzwierciedleniem tradycyjnego domu i stanowi idealne miejsce do krótkiego, popołudniowego relaksu.