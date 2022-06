Dom z basenem? Dlaczego nie!

Weszliśmy właśnie do wnętrza obiektu. Dzięki temu, że nasi profesjonaliści zdecydowali się wprowadzić wiele przeszkleń do jego konstrukcji, cała przestrzeń w ciągu dnia jest skąpana w naturalnych promieniach słońca. Zgodnie z obecnym trendem, liczba ścian działowych została ograniczona do minimum, co pozytywnie wpływa na wrażenie przestronności. Życie w takim domu to prawdziwe spełnienie marzeń!