Uroczy dom prefabrykowany, który mógłby być Twoim domem marzeń

Dom gruntownie wykończone to tzw. lokal pod klucz , gotowy do odbioru, umożliwiający natychmiastowe zamieszkanie. Jest to coraz częściej stosowana alternatywa, która jest atrakcyjniejsza dla klientów. Rozwiązanie to ma z pewnością spore zalety, nie musimy zajmować się pracami wykończeniowymi i możemy się cieszyć nową nieruchomością od razu! Ale większość z Was ma na pewno spore wątpliwości co do takiego rozwiązania, czy to się sprawdzi? Czy wnętrze będzie ciepłe, domowe i przytulne?

W homify 360 °, mamy dziś dom, stworzony z prefabrykantów, wykończony w stu procentach przez firmę budowlaną PREFABRICASA, posiadający wszelkie udogodnienia, których można oczekiwać po tradycyjnie wybudowanym domu. Jednak ten model posiada dodatkowe zalety w postaci szybszego czasu i tańszych kosztów budowy.

Wysoka jakość i najlepsze materiały sprawiają, że PREFABRICASA jest jedną z wiodących firm na rynku Kolumbijskim. Domy budowane są zbudowane z płyt betonowych o grubości czterech centymetrów, dzięki temu tworzą silną strukturę całkowicie odporną na trzęsienie ziemi, z doskonałą akustyką i izolacją termiczną.

Brzmi dobrze? W takim razie obejrzyjcie w całości przykład takiego domu…