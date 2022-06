Polski design: 7 rzeczy, które muszą znaleźć się z Twoim salonie!

Rośliny i kwiaty od zawsze postrzegane były jako pozytywne elementy aranżacji wnętrz. Wprowadzają one do nich naturalny charakter, mają korzystny wpływ na klimat w nich panujący, a także stanowią oczywiście piękny dodatek dekoracyjny. Projektanci z Rstudio przenoszą jednak zieleń we wnętrzach na zupełnie inny poziom- pokrywając nią całe powierzchnie ścian. W tym salonie jedna z nich pokryta została żywym mchem, co sprawia, że pomieszczenie to jawi się o wiele bardziej świeżo i naturalnie. Dzięki użyciu takiego materiału, ściana nabrała ciekawej tekstury, czyniąc wnętrze bardziej wyjątkowym.