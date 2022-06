8 trendów, które odmienią Twój dom

Rok 2016 należał zdecydowanie do miedzi i wydaje się, że ten wyjątkowy metal wcale nie ma zamiaru ustąpić. Miedź zawładnęła nie tylko rynkiem dekoracyjnych akcesoriów do aranżacji wnętrz, ale także rynkiem kuchennym. Obecnie w cenie są wszelkie naczynia oraz garnki wykonane z miedzi. Niestety ceny za pojedyncze naczynie sięgają ok. 500 zł za sztukę, co daje zwrotną kwotę. Jeśli zatem nie garnki to postawcie na miedziane detale, takie jak lampy, wazony, świeczniki, żyrandole itp. Z pewnością zawładną Waszą przestrzenią!