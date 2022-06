Jak w mini domu wykorzystać przestrzeń na maksa – 12 pomysłów

Nie jest łatwo stworzyć projekt małego domu, tak by posiadał on wiele funkcjonalnych rozwiązań i jednocześnie zachwycał estetyką z najwyższej półki. Bardzo łatwo jest wprowadzić za dużo, bądź za mało elementów, co niestety nie wpływa pozytywnie na efekt końcowy. Zazwyczaj zdarza się, że z powodu złego rozplanowania przestrzeni nie mamy miejsca na Wszystkie nasze skarby i wręcz czujemy się nimi przytłoczeni. Jak temu zaradzić? Dzisiaj razem z naszymi architektami przygotowaliśmy dla Was 12 propozycji na to, w jaki sposób wykorzystać w małym domu przestrzeń na maksa! Zobaczcie sami!