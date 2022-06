Klasyczny apartament, który zadowoli najwybitniejsze upodobania

Nadal jesteśmy w pięknym salonie. Naszą uwagę przyciąga ścienna obudowa, która została zaprojektowana tak, aby pomieścić niezbędne rzeczy i stworzyć miejsce do przechowywania. W wypadku tak małej powierzchni, jest to bardzo ważne. W tym przypadku, oprócz praktycznego aspektu ten mebel służy także do dekoracji, dzięki swojej ponadczasowej, klasycznej linii. Bardzo elegancki design, który z estetycznego punktu widzenia, doskonale harmonizuje z innymi ozdobami w domu.