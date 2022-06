Pierwsze mieszkanie młodego małżeństwa na warszawskiej Pradze

Świetnie prezentuje się w tym mieszkaniu aneks kuchenny. Jego zabudowa zdaje się znikać w ścianie, sprawiając, że obszar kuchni zajmuje naprawdę mało miejsca. Został on wyznaczony dzięki użyciu na posadzce naturalnego kamienia w szarym kolorze, w przeciwieństwie do dominującego na pozostałej części strefy dziennej drewna. Zabudowę kuchni wykonano z MDF-u w dwóch różnych kolorach- na dolnym poziomie szary, a na górnym biel. Dzięki odpowiedniej grze światła, a także połyskującym powierzchniom różnica nie jest wyraźnie dostrzegalna. Pomiędzy szafkami ścianę wyłożono bielonym szkłem. Żółte przybory kuchenne i naczynia ożywiają to wnętrze i nawiązują kolorystycznie do dekoru salonu.