Wspaniały dom parterowy

Wybór właściwego projektu to jedna z kluczowych decyzji przy budowie domu. Projekt w dużej mierze ustala bowiem przyszły koszt utrzymania budynku, jest niezbędny aby dostać pozwolenie na budowę i decyduje o późniejszym komforcie mieszkania. Idealnym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania indywidualnego projektu w pracowni architektonicznej. Takim dom będzie z pewnością niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju, będziemy mogli zdecydować o wszystkich jego detalach i dopasować go do swoich potrzeb i upodobań. Jedyną wadą tego rozwiązania jest bardzo wysoka cena. Koszty indywidualnych projektów zaczynają się bowiem od 10.000 złotych.

Dużo tańszą alternatywą (w przedziale od 1500 do 3000 złotych) jest projekt gotowy. Ich oferta jest bardzo szeroka i nietrudno znaleźć w Internecie firmy zajmujące się jej sprzedażą. Projekt taki to rozwiązanie nie tylko mniej kosztowne, ale także znacznie tańsze i przede wszystkim sprawdzone. Podobne domy już zostały wybudowane, inwestor może więc bez problemu zobaczyć jak jego przyszły dom będzie wyglądał, a co najważniejsze zapoznać się z przewidywanymi kosztami realizacji i przyszłymi kosztami utrzymania.

Należy jednak pamiętać, że nawet przy zakupie gotowego szablonu, każdy projekt powinien zostać dopasowany do naszych potrzeb oraz wymogów działki przez architekta. Wybór realizatora projektu to kolejny krok milowy w procesie budowy domu. Dziś w serii homify 360° pokażemy przykład realizacji jednego z gotowych, ogólnodostępnych szablonów, wykonaną w całości wraz z wystrojem wnętrz przez firmę budowlaną Abakon z Bielska-Białej.