7 nowoczesnych domów w różnych rozmiarach

Dzisiejszy przegląd domów jest zwrócony przede wszystkim w kierunku nowoczesności. Jeśli zatem jesteście zainteresowani rustykalnymi, sielskimi posiadłościami z duszą to odsyłamy Was pod adres ’Rustykalny dom marzeń’. Trzecia propozycja to po raz kolejny dom jednokondygnacyjny, choć różni się od swoich poprzedników, przede wszystkim jednolitą, spójną kolorystyką. Budynek utrzymano w jasnym odcieniu zestawiając go z ciepłą barwą drewnianych ram okiennych. Na dachu zamontowano kolektory słoneczne, przez co dom jest nie tylko ekologiczny, ale i samowystarczalny.