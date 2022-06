Top 5 tygodnia – Małe jest piękne!

Tym razem swoim projektem popisali się niemieccy architekci. Stworzyli oni malowniczy dom, który emanuje ciepłem i zachwyca swoim urokiem zarówno mijających przechodni, jak i odwiedzających gości. Jeśli sądzicie, że to jego wygląd zewnętrzny zapiera dech w piersiach, to czym szybciej zajrzyjcie do jego środka! Tam powita Was przytulne wnętrze o niesamowicie klimatycznym wystroju, którego nikt nie zechce opuścić. Oto przed Wami Mały domek o czarującym wnętrzu!