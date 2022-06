Eleganckie domowe biura i gabinety – 6 przykładów

Obecnie bardzo dużo czasu spędzamy przed komputerami. Fakt ten nie pozostaje bez znaczenia dla naszych oczu. Szybciej się one męczą, łzawią i są osłabione. Podczas aranżacji domowego biura, dobrze jest pomyśleć o tym, by ustawić biurko pod oknem. Tak też uczynili specjaliści z COCO Pracowni Projektowania Wnętrz. Jest to nie tylko praktyczne rozwiązanie ze względu na dużą ilość wpadającego przez nie światła, ale też widoki rozpościerające się za oknem, mogą stanowić zdrową alternatywę dla ekranu komputera. Jeżeli nie lubicie kilkuminutowej przerwy spędzać na sofie, gdyż wytrąca Was to z nastroju do pracy – otwórzcie okno i zakosztujcie odrobinę świeżego powietrza. Z pewnością pomoże to Wam się skoncentrować!

