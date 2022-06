Mieszkania 20-latków vs mieszkania 30-latków – 8 różnic

Podstawowym elementem mieszkania trzydziestolatków jest sypialnia. To jest przestrzeń w której można się wyciszyć, odpocząć i pobyć samemu ze sobą, bądź z partnerem lub partnerką. Żeby móc się odpowiednio wyspać, niezbędne jest duże, wygodne łóżko. Dokładnie takie, jak w projekcie ofdesign. To podstawowa różnica w przestrzeni dedykowanej dla dwudziestolatków i trzydziestolatków. Młodsi nie potrzebują zwykle wielkiego łóżka do wypoczynku. Ich okres życia rządzi się swoimi prawami, które zazwyczaj nie wymagają od nich długiego odpoczynku. Nie od dziś wiadomo, że dwudziestolatkowie mogą nie spać całą noc, by przygotować się do sesji, bądź tańcząc do białego rana w klubie. Trzydziestolatkowie z kolei, wyjątkowo cenią sobie komfortowy wypoczynek.