Praktyczna garderoba – 5 różnych przykładów

Jednym z najbardziej trwałych materiałów jest drewno. To ono pozwala na stworzenie wyjątkowych i wytrzymałych aranżacji. W projekcie SIKORA WNĘTRZA pełni dominującą rolę. Interesującym kontrastem jest zastosowanie dwóch jego odcieni. Jasna podłoga oraz ciemne półki to doskonała opcja dla tych, którym ciężko jest podjąć decyzję dotyczącą koloru. W tym układzie drewno wygląda szlachetnie i stanowi świetną alternatywę dla innych materiałów charakterystycznych dla garderoby. Co więcej jest to powierzchnia łatwa w utrzymani, która przy odpowiedniej konserwacji będzie Wam służyć lata!