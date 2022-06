Wyjątkowy domek letniskowy w Mielnie

Oprócz sprzedaży koszalińska firma HT Houseboats zajmuje się również całorocznym wynajmem domków. Prezentowany domek oraz inny mu podobny znajdują się nad jeziorem Jamno w Mielnie, 500 metrów od plaży nad Morzem Bałtyckim. Oddalenie od miejskiego hałasu i przepiękne okoliczności przyrody zachęcają do tej oryginalnej formy spędzenia wakacji. Jest to też świetny pomysł dla osób zainteresowanych zakupem domku, by zobaczyć jak prezentują się on żywo i – być może – pomieszkać w jednym przez kilka dni. Widok na jezioro, bliskość morza i możliwość wypoczynku w otoczeniu natury, to gwarancja dobrze spędzonego czasu i świetny pomysł dla ludzi szukających czegoś nietypowego.

