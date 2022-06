Urządzanie z myślą o dzieciach- 10 stylowych pomysłów

Zwłaszcza jeżeli chodzi o starsze dzieci w wieku szkolnym, stworzenie odpowiedniego miejsca zarówno do nauki, jak i spędzania czasu wolnego to najlepszy pomysł w odniesieniu do aranżacji pokoju dziecięcego. Dla dziecka stanowi on nie tylko sypialnię, ale pełni także rolę salonu, pokoju hobbystycznego i domowego gabinetu. Odpowiednie miejsce do nauki, do przechowywania, wygodne łóżko, miejsca do relaksu- wszystko to powinno stanowić nieodłączny element pokoju dziecięcego. Projektanci ze studia Suma Architektów stworzyli doskonałe pomieszczenie dla nastoletniego dziecka- przestronne, z zaoszczędzającą miejsce antresolą, z pianinem do rozwijania artystycznych pasji i poduchami do siedzenia na podłodze i spędzania w nich wolnego czasu. Czerwone akcenty ożywiają to wnętrze, stanowiąc wyraz upodobań jego mieszkańca.