Bajkowy dom na wsi

Patrząc z góry na całe pomieszczenie możemy śmiało stwierdzić, że główną atrakcją tego wnętrza są nie bogato zdobione żyrandole, a kominek, utrzymany w zielonym odcieniu. Nie jest to tradycyjny, starodawny piec, to subtelne nawiązanie do nowoczesnego stylu. Dzięki temu detalowi udało się dyskretnie połączyć klasyczny, rosyjski styl z nowoczesnymi elementami aranżacyjnymi. Nie sztuką jest wykreować wnętrze utrzymane w jednym, przewodnim stylu, a połączyć ze sobą różne style, tak by ze sobą współgrały i tworzyły subtelną, acz zachwycającą całość. Musicie przyznać, że w tym przypadku moskiewskim architektom z pracowni Handswell udało się to wybornie.