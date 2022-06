12 sposobów na Wielkie Wejście do domu

Mamy tylko jedną szansę na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia. To samo dotyczy naszego domu! Nie ma znaczenia, czy jesteśmy właścicielami ogromnej willi czy niewielkiego mieszkania. Od wejścia do naszego domu może zależeć nastawienie gości do naszych czterech ścian, więc musimy zadbać o jego pozytywny odbiór. Jak powszechnie wiadomo, dekoracje są nośnikiem wrażeń, a zatem należy ich używać prawidłowo i mądrze.

Wyobraźmy sobie, że wejście do domu to pierwsze dźwięki piosenki lub pierwsze wersy wiersza. Upewnijmy się, że robi ono szokujące wrażenie, żeby nasi goście z chęcią odkrywali kolejne części naszego domu – tak, jakby z chęcią wczytali się dalej w wiersz. Wprowadźmy w tę strefę atmosferę, która będzie przyciągać gości. Mamy dla Was 12 propozycji na to, jak wyrazić słowa: wejdźcie i czujcie się jak u siebie .