Graj w zielone! Tutaj mieszka się blisko natury

W dzisiejszym Katalogu Inspiracji przeniesiemy się do słonecznej Kalifornii, w której zapomnimy o zimie! W podróż zaproszą nas berlińscy fotografowie z Chibi Moku. Bez ogromu pracy wkładanego w dokumentację wspaniałych projektów architektonicznych nie moglibyśmy tak często dawać się zachwycać oraz zainspirować. A tak, kolejna okazja przed nami! Przeniesiemy się do Sherman Oaks, by sprawdzić efekty metamorfozy, jakiej dokonali architekci z biura Totum / GoGreen. Chociaż trzon konstrukcji pozostał niezmieniony, to dawny domek bez polotu stał się gniazdkiem do pozazdroszczenia.

Sprawdźcie sami!