Przed i po: nowe wcielenie XIX- wiecznej willi we Francji

Głównym elementem odnowionego ogrodu jest basen, Choć niewielkich rozmiarów, stanowi on jednak luksusowy dodatek do tej posiadłości. Ukryty w urokliwym kąciku otoczonym historycznym murem, gwarantuje doskonałe miejsce na ucieczkę od słonecznego żaru i gorąca. Ciemny kolor woda w basenie zawdzięcza materiałom, z jakich wykonano jego dno- betonowe płyty pokryto czarnym filcem. Otoczenie basenu wykonano z drewna, by dopasować je do tarasu.