Jak zaoszczędzić miejsce w domu ? 6 aranżacyjnych trików

Jeżeli kochacie książki, ale nie chcecie, by zajmowały one większości przestrzeni Waszego mieszkania, mamy dla Was świetną propozycję. Pracownia B2 stworzyła alternatywę, dla typowych regałów, które zabierają dużo miejsca, jeżeli nie jesteśmy w stanie wygospodarować oddzielnego pomieszczenia, które będzie funkcjonowało jako domowa biblioteczka. Półka zainstalowana nad drzwiami jest świetnym wykorzystaniem każdego wolnego fragmentu pokoju, a w dodatku stanowi świetny element dekoracyjny. Taka aranżacja idealnie wpisze się do industrialnych wnętrz, w których przestronność jest jedną z najbardziej pożądanych cech. Nie wahajcie się, by wykorzystać ten pomysł we własnym mieszkaniu – zaoszczędzicie dużo miejsca, a okładki książek nadal będą zdobić Wasze wnętrze i to w niebagatelny sposób.