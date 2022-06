Jak urządzić przedpokój przyjazny dzieciom?

Przedpokój jest pierwszym pomieszczeniem, z którym znajdujemy się po wkroczeniu do domu. Oznacza to, iż wszystkie zanieczyszczenia i brudy z zewnątrz wnosimy właśnie do przedpokoju- czy to kurz, błoto, czy wodę z kałuży. Problem ten znają zwłaszcza rodzice małych i większych dzieci- nasze pociechy mają niebywały talent do transportowania elementów otoczenia zewnętrznego do naszych czterech kątów! Przedpokój w domu czy mieszkaniu przyjaznym dzieciom powinien zatem być zaaranżowany tak, aby nie tylko spełniać ich potrzeby i wymagania, ale także chronić wnętrze naszego domu przez niepotrzebnymi zanieczyszczeniami.

Oto sześć wskazówek dotyczących tego, jak najlepiej urządzić przedpokój przyjazny dzieciom!