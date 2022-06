Jak urządzić pokój dla niemowlaka? 6 praktycznych wskazówek

Dziewięć miesięcy to dosyć długo i wielu rodziców nie może się wręcz doczekać momentu, kiedy w ich domu zamieszka nowy członek rodziny. To radosne oczekiwanie to wyjątkowy czas, który warto wykorzystać, by przygotować się na wszystkie zmiany, wiążące się z posiadaniem małego dziecka. A jednym z najprzyjemniejszych zadań, które stoją przed przyszłymi rodzicami, jest urządzenie dla noworodka jego pierwszego, dziecinnego pokoju.

Urządzenie pokoju niemowlęcego warto rozciągnąć w czasie tak, by nie było ani zbyt męczące ani obciążające finansowo. Dzięki temu możemy też lepiej przemyśleć rozplanowanie przestrzeni, a odświeżone wnętrze – dokładnie wywietrzyć, zanim zamieszka w nim bobas. Wybór zabawek, kolorów i dekoracji do pokoju dla niemowlaka to ekscytujące przeżycie, jednak dzisiejsi rodzice stoją także przed wieloma wyborami i dylematami. W sklepach dziecięcych można znaleźć mnóstwo mebli i gadżetów, wszystkie wydają się niezbędne, uroczo wyglądają ale też, niestety, dużo kosztują. W związku z tym, zwłaszcza przy pierwszym dziecku, rodzicom ciężko jest zdecydować na co warto zwrócić szczególną uwagę, co będzie ważne, a co zbędne i zupełnie nieprzydatne. Dziś w homify postaramy się rozwiać niektóre z tych wątpliwości!