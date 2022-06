Mocne kolory we wnętrzu – 5 przykładów

Kolory nadają charakteru i ożywiają całe mieszkanie. Decydując się na intensywne barwy w swoich pomieszczeniach możecie być pewni, że rozświetlą i rozweselą Wasze wnętrza. Warto jednak, by pasowały do reszty aranżacji i nie przytłaczały swoją wyrazistą postacią. Intensywne kolory muszą być zgodne z Waszymi upodobaniami i usposobieniem. Decydując się na jakiś, weźcie pod uwagę nie tylko sezonową modę, ale też to, jakimi kolorami lubicie się otaczać. Najłatwiej sprawdzić to poprzez spostrzeżenie, jaka barwa przeważa w Waszej garderobie – jeżeli jest to na przykład soczysta czerwień, możecie być pewni, że świetnie odnajdziecie się w takim wnętrzu na co dzień, ale jeśli nigdy w życiu nie wybraliście dla siebie nic czerwonego, może być to znak, że ściana w tym kolorze stanie się przez Was znienawidzoną i już po kilku tygodniach będziecie marzyć o kolejnym remoncie.

Zainspirujcie się przykładami, które dla Was wybraliśmy, wiosna to idealny czas na zmiany!