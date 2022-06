Styl środziemnomorski – poziom zaawansowany!

Styl śródziemnomorski nie jest stylem wymagającym, a elementy wyposażenia wnętrza i dekoracje nie muszą być drogie, by dodały charakteru naszej aranżacji. Nie da się ukryć, że podróże mogą być największą inspiracją w planowaniu naszego śródziemnomorskiego wnętrza, jednak jest to styl tak różnorodny, że bez problemu odnajdziemy potrzebne nam przedmioty nie wyjeżdżając na Południe. Styl śródziemnomorski to styl nawiązujący do designu Hiszpanii, Włoch, Grecji, czy nawet Maroko. Zatem wszystkie elementy kojarzące się z piaskiem, plażą, lazurowym morzem oraz błękitnym niebem, czy bogactwem kolorów kwiatów i owoców doskonale wpasują się w nasz projekt.