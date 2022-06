Designerskie 45m2, w surowym, industrialnym stylu

Jakie korzyści może mieć małe mieszkanie? Na początku to pytanie wydaje się nie mieć poprawnej odpowiedzi. Przecież nie ma nic fajnego w posiadaniu maleńkiej, ciasnej przestrzeni. Ale po przemyśleniu tego tematu zdaliśmy sobie sprawę z rzeczywistości: – w miastach, gdzie ceny mieszkań są bardzo wysokie, małe mieszkania są często jedynym rozwiązaniem, aby posiadać własne cztery kąty.

Dla singla, studentów czy dla bezdzietnej pary lub młodych rodziców, zaczynających samodzielne życie, takie rozwiązanie jest prawdziwym atutem. Mała przestrzeń oznacza mniejsze wydatki w kwestii urządzania, konserwacji, mniejszy czynsz i opłaty.

Projekt, który dziś chcemy przedstawić doskonale ilustruje to, co przed chwilą powiedzieliśmy. Zaprojektowane przez architektów z CASA100 ARQUITETURA, małe mieszkanie, było odpowiedzią na życzenia młodej pary. Jego największą zaletą jest urządzenie wnętrza w niskim budżecie. Wybierzcie się z nami na wycieczkę do miasta Sao Paulo, w Brazylii i podziwiajcie ten wyjątkowy apartament!