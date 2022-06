Jak pomysłowo zagospodarować piwnicę?

Chcesz rozwijać swoje pasje, ale masz mało czasu? Siłownia w domu pozwoli Ci go zaoszczędzić. Przemiana piwnicy w siłownię wymaga dobrego projektu – należy wziąć pod uwagę wszystkie parametry sprzętu do ćwiczeń, możliwość jego demontażu oraz wysokość stropu w naszej piwnicy, by nie ograniczał on naszych ruchów. Jeśli spełnimy te kryteria, to możemy cieszyć się wyjątkowym miejscem do indywidualnych treningów, bez konieczności oczekiwania na wolny sprzęt.