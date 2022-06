homify 360°: nowoczesny dom w Gorzowie Wielkopolskim

Przejdźmy teraz do obejrzenia wnętrz prezentowanego dziś domu z Gorzowa Wielkopolskiego. Zostały one zaprojektowane przez właścicielkę- Martę Sobieszek. Całość powierzchni użytkowej tego budynku wynosi 145m². Na parterze usytuowano otwartą część dzienną z kuchnią typu wyspa, jadalnią i salonem znajdującymi się w jednej, wspólnej przestrzeni. Łączenie pomieszczeń ma też niezwykle korzystny wpływ na energooszczędność tego typu projektów. W domach z wieloma zamkniętymi przestrzeniami i podziałami wyraźniejsze staje się zróżnicowanie temperatur, przez co powstaje ryzyko przegrzewania nasłonecznionej strefy południowej przy jednoczesnej konieczności dogrzewania strefy północnej.