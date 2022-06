Donice na kwiaty, którym daleko do zwyczajnych!

Małe, duże, szerokie, wysokie, białe, czarne, szare, ceramiczne, drewniane… Wśród donic i doniczek mamy naprawdę spory wybór! Możemy je dopasować do wystroju naszego wnętrza, podkreślić aranżację lub stworzyć kolorystyczny akcent, który będzie się wyróżniał na tle całego pomieszczenia. Jeśli mamy wiele kwiatów, to powinniśmy raczej wybrać neutralne opcje, tak aby razem nie wyglądały chaotycznie. Pamiętajmy, że to przede wszystkim kwiat jest głównym dodatkiem, a dopiero później donica, która ma tylko uzupełnić dekorację. Donice mogą być wykonane z różnych materiałów i występować w przeróżnych kolorach. Możemy też postawić na samodzielne ozdabianie i przemienić zwykłą donicę w prawdziwe dzieło sztuki.