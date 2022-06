Wyjątkowa metamorfoza nudnego apartamentu

Po drugiej stronie strefy dziennej znajduje się obszar, który architekci zdecydowali przeznaczyć na salon. Wcześniej było to wnętrze ciemne, pozbawione dostępu do okien. W procesie prac remontowych drzwi usunięto i w ich miejsce wstawiono wielkoformatowe okno, przez które do środka wpada mnóstwo naturalnego światła. Aranżacja salonu swoim stylem nawiązuje do estetyki kuchni i jadalni- kolory ziemi na ścianach i podłogach stanowią dobre tło dla eklektycznego, kolorowego wyposażenia.