Przygotuj się: Czy Twój dom jest odporny na trzęsienia ziemi?

Choć większość z nas sądzi, że silne trzęsienia ziemi zdarzają się z dala od nas i zupełnie nie mamy się czym przejmować, to jednak w rzeczywistości nasze bezpieczeństwo jest znacznie bardziej zagrożone, niż nam się to wydaje. Polska leży na skraju rejonu aktywnego sejsmicznie, co oznacza, że nie doświadczamy silnych trzęsień ziemi (w porównaniu chociażby z Grecją), lecz nasz kawałek Ziemi trzęsie się regularnie co kilka lat – czego czasami nawet nie zauważamy. Tylko w ciągu ostatnich 15 lat, w Polsce ziemia zadrżała wielokrotnie, przy czym to rok 2004 był najbardziej pamiętnym – w odstępie dwóch miesięcy odnotowaliśmy silne trzęsienia ziemi, w skutek których popękały nie tylko drogi, ale również budynki.

Do naturalnych trzęsień ziemi trzeba również doliczyć te, spowodowane górnictwem. Wszystkie czynniki sprawiają, że południowa Polska jest bardziej zagrożona trzęsieniami ziemi niż część północna.