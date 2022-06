homify 360°: dom jednorodzinny pod Gdańskiem

Choć elewacja tego budynku bazuje na kilku materiałach i tylko trzech kolorach, to jednak jest daleka od prostej i banalnej. A wszystko to za sprawą licznych detali, które subtelnie ubarwiają charakter zewnętrznej fasady. Biała bryła jawi się mniej masywnie, dzięki wprowadzeniu do jej konstrukcji przeszkleń, wypustek i elementów drewnianych. Dzięki przeźroczystemu korytarzowi obydwie części domy spajają się w spójną całość.