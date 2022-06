6 sposobów na to, jak zarobić na przydomowym ogrodzie!

Polska należy do największych producentów jabłek na terenie Unii Europejskiej. To u nas zbiera się rocznie do 3 mln ton owocu. Najwięcej sadów znajduje się w we wschodniej i środkowej części kraju. Jabłonie jako drzewa nie mają wymagań związanych z warunkami naturalnymi. Można je sadzić praktycznie wszędzie. Zastosowanie samych owoców jest różnorodne od przemysłu po gospodarstwa domowe. Sadownictwo na małą skalę, trudno określić mianem biznesu, z którego można by się utrzymać. Przede wszystkim dlatego, iż zbiory, a co za tym idzie – przychody, ograniczają się do góra kliku miesięcy w roku. Jednak, jako dodatkowe źródło dochodu jest wprost nieocenione.