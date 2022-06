27 łatwych do zbudowania garderób, które zmienią Twoje marzenie w rzeczywistość

Marzenie wielu osób projektujących wnętrza domu- garderoba. Nie byle jaka szafa, ale całe pomieszczenie przeznaczone na przechowywanie ubrań i dodatków. Większości z nas wydaje się, że takiego typu garderoba znaleźć się może jedynie w domach dużych i przestronnych. Nie jest to jednak do końca zgodne z prawdą. Niektóre przykłady aranżacji, które zebraliśmy dla Was w tym Katalogu Inspiracji, udowadniają, że garderobę urządzić można także z małych mieszkaniach.

Garderoba to pomieszczenie przede wszystkim funkcjonalne. Dlatego jego projekt powinien być praktyczny, a dopiero później skupiać się na aspektach wizualnych. Jeżeli marzy Wam się garderoba, obejrzyjcie dwadzieścia siedem wyjątkowych inspiracji.