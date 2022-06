6 kroków do harmonii w Twoim domu

Minimalistyczny dom ma naturalnie poczucie przestrzeni. W domu ze zdjęcia widzimy części drewniane i murowane, białe ściany – mieści się to w kanonie typowo nowoczesnego mieszkania. Konstrukcja wnętrza jest bardzo otwarta i przestronna, z biurkiem wbudowanym we wnękę, regałami do przechowywania osadzonymi w ściennej zabudowie. Centralna przestrzeń jest dostępna dla szerokiej gamy zastosowań. W takim pomieszczeniu, możemy przedstawić aspekty natury jak rośliny doniczkowe i pnącza na górnych półkach. To wszystko sprawia, że przestrzeń osiąga kolejne wymiary, nie jest jedynie pozioma.