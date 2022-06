Prawdziwy dom z klasą!

Patrząc na powyższe zdjęcie nie ma wątpliwości co do tego, że architekci zaprojektowali wyjątkowo przytulne gniazdko, w którym miło jest odpocząć po ciężkim dniu w pracy. Salon otwarty na jadalnię to prawdziwy hit pośród obecnych projektów domów. Cała aranżacja została utrzymana w jasnych, stonowanych odcieniach, które doskonale podkreślają elegancki charakter tego wnętrza. Oprócz pięknych mebli, czy też okazałych żyrandoli, ogromną wagę nasi fachowcy przywiązali również do drobnych detali. Stylowe obicie krzeseł, czy też małe ramki zdobiące ścianę to prawdziwy strzał w dziesiątkę!