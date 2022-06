6 toalet do skopiowania od zaraz

Oddzielenie łazienki od toalety to zawsze dobry pomysł, jeśli tylko starcza nam miejsca na jego realizację. Gdy nie mieszkamy sami, a dzielimy nasze gniazdko z innymi, osobna toaleta okaże się niezwykle funkcjonalna. Często decydujemy się też na łazienkę z toaletą w części prywatnej oraz na małą toaletę w strefie publicznej naszego domostwa. Małe pomieszczenie służy wygodzie gości oraz pozwala nam chronić naszą intymność.

Jak jednak ciekawie je urządzić i czy to w ogóle możliwe przy tak konkretnej funkcji i tak ograniczonym miejscu? Nasi architekci wnętrz nie mają wątpliwości, że nawet najmniejsza przestrzeń może mieć charakter i zaraz Was do tego przekonają!