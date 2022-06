Jak czyścić i pielęgnować urządzenia kuchenne?

Piekarnik ma to do siebie, że w jego wnętrzu bardzo często gromadzą się wszelkie osady z tłuszczu, dlatego ważne jest by wybrany środek do jego czyszczenia i pielęgnacji był odpowiedni. Środek nie powinien zawierać silnych żrących substancji, ponieważ w podczas późniejszej pracy piekarnika mogą zacząć się wydzielać szkodliwe dla ludzkiego zdrowia opary. W ofercie rynkowej dostępnych jest wiele specjalistycznych środków przeznaczonych do czyszczenia piekarnika, które są bezpieczne dla zdrowia i skutecznie radzą sobie z osadami tłuszczu.

Przed przystąpieniem do czyszczenia piekarnika należy wyjąć wszystkie znajdujące się w nim elementy. Jeśli zdarzyło się, że trochę wcześniej był on jeszcze używany, to wówczas należy poczekać aż zupełnie ostygnie. Wnętrze piekarnika najlepiej jest myć zaczynając od góry. Niektóre piekarniki posiadają opcję wyjęcia przedniej szyby, co umożliwia wygodne jej mycie. Warto także sprawdzić w instrukcji obsługi, jakie środki do pielęgnacji są zalecane przez producenta.

Niektóre piekarniki posiadające funkcję „piroliza” czyszczą się same, po załączeniu tej opcji urządzenie blokuje drzwi a jego wnętrze szybko nagrzewa się do 500 st. C i spala na popiół wszystkie zanieczyszczenia. W takim wypadku jedynie co trzeba później zrobić, to wymieść popiół i przetrzeć ścianki.

Domowe sposoby: świeże przypalenia na ściankach i ruszcie można przetrzeć wodą z octem lub sodą, następnie piekarnik nagrzewa się do 160 st. C a po ostygnięciu przeciera wilgotną szmatką. Stary brud można spryskać pianką do grilla. W przypadku gdy do dna piekarnika przywarły przypalone resztki potraw nie należy ich zeskrobywać nożem, najlepiej w tej sytuacji posypać dno cienką warstwą sody, skroplić wodą i pozostawić na ok. 2 godziny.