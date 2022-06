Drewniane blaty w kuchni – czy warto?

Drewniane blaty utożsamia się z prestiżem, elegancją, przytulnością. Wprowadzają one do wnętrza, podobnie, jak inne drewniane elementy aranżacji, dużo ciepła i naturalności. Uroda jednak nie jest głównym wyznacznikiem przy wyborze blatu kuchennego. Dobrze wybrany blat powinien cechować się odpornością na ścieranie, wysoką temperaturę, uszkodzenia mechaniczne, parę wodną i wilgoć. Dobre, twarde gatunki drewna są w stanie sprostać tym wymaganiom. Biorąc pod uwagę podatność na zarysowania nie zaleca się blatów wykonanych z drzew gatunku sosny czy topoli, w kuchni sprawdzą się o wiele lepiej: krajowy dąb, buk i jesion. Dzięki swoim zaletom, najbardziej popularne i polecane przez sprzedawców są blaty wykonane z egzotycznych gatunków drzew. Ze względu na strefę klimatyczną, w której rosną, są one trwalsze i twardsze, przez to lepiej znoszą wysokie temperatury i wilgoć od polskich gatunków drzew. Aby cieszyć się pięknym drewnianym blatem przez długie lata, należy wybrać blaty, które nie będą się kurczyć ani rozsychać. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że w przypadku drewnianego blatu niezbędna jest jego regularna pielęgnacja. Jeśli tylko nas to nie przeraża, to wówczas drewniany blat jest świetnym wyborem, będzie się on pięknie prezentował się w każdej kuchni i pozwoli na łatwe dopasowanie swojego kształtu do warunków kuchennej zabudowy.