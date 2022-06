10 cudownych dobudówek, zbudowanych za niewielkie pieniądze

Klasyczny budynek miał w sobie urok starego kamienia i cudowną historię, jednak jego układ nie zapewniał właścicielom odpowiedniego miejsca do pracy. Architekci, rozbudowali go o dodatkowe 45 metrów kwadratowych z domowym biurem i łazienką. Co możemy powiedzieć – marzenie każdego freelancera!

Koniecznie zajrzyjcie po jeszcze więcej inspiracji, także tutaj: 5 świetnych pomysłów na dobudówki