6 prostych trików Feng Shui, które możesz wykorzystać w swoim domu

Dom ma być miejscem, w którym czujemy się szczęśliwi i bezpieczni. Są to wartości, których nie da się kupić- można jednak w taki sposób urządzić nasze cztery kąty, aby łatwiej nam było żyć z nimi w zgodzie. Na tym przeświadczeniu opiera się filozofia Feng Shui. Urządzając zgodnie z jej zasadami kreujemy we wnętrzach pozytywny przepływ energii, który jest bezpośrednio związany z odczuwaniem szczęścia. Choć nie każdy wierzy w moc Feng Shui, to jednak prawa, na których się ono opiera, mogą stanowić ciekawe źródło inspiracji przy urządzaniu wnętrz.