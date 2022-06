Jak zaprojektować ogród bezpieczny dla dzieci?

Nie jest tajemnicą, że dzieciaki uwielbiają place zabaw, dlatego jeśli tylko mamy wystarczająco miejsca w ogrodzie, to możemy wydzielić specjalną jego część na stworzenie ogrodowego placu zabaw. W zależności od liczby pociech, ich wieku i zainteresowań można wyposażyć go w przeróżne sprzęty, do których należą m.in.: piaskownica, huśtawki, zjeżdżalnie, ścianki i konstrukcje do wspinania, hamaki, fort lub domek do zabawy. Wokół każdego obiektu należy pozostawić wolną przestrzeń od roślin i wystających, twardych elementów. W przypadku nieruchomych sprzętów (np. piaskownica, fort) taka strefa bezpieczeństwa powinna wynosić minimalnie 1 metr, natomiast wokół ruchomych urządzeń (np. huśtawka) musi one wynosić minimalnie 2 metry od najbardziej wysuniętego punktu, tj. 2 metry od zasięgu huśtawki i 2 metry od najdalej wysuniętej krawędzi ślizgu zjeżdżalni. Jeśli postawicie w ogrodzie złożone urządzenia, np. tory przeszkód czy fort, to w zależności od ich wysokości zmienia się zasięg strefy bezpieczeństwa, i tak dla obiektów o wysokości do 1,5 metra strefa wynosi 2 metry, a w przypadku wyższych obiektów strefa wynosi 4 metry.

Jeśli zdecydujemy się na pojedyncze sprzęty to śmiało można je ustawić na trawie, jeśli jednak naszym celem będzie stworzenie placu zabaw składającego się z kilku różnych urządzeń to wówczas warto rozważyć inwestycję w nawierzchnię amortyzującą upadki. Zaopatrując się we wspomniane urządzenia w sklepie należy sprawdzić ich certyfikaty, które zapewniają o wykorzystaniu materiałów i elementów bezpiecznych dla zdrowia dzieci.