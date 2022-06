Jak wybrać lodówkę idealną?

Od studenckich mieszkań po rodzinne domy, wypełnione po brzegi żywnością lub świecące niemalże pustką – lodówki są bez wątpienia sercem każdej kuchni, do którego udają się na ratunek wygłodniali domownicy. Jest to zdecydowanie jeden z podstawowych sprzętów, bez którego większość z nas nie wyobraża sobie życia na dłuższą metę, bez niej musielibyśmy na bieżąco, codziennie kupować produkty spożywcze, żywność szybko by się psuła a my tracilibyśmy mnóstwo czasu na częste zakupy. Zakup lodówki to inwestycja na lata, dlatego istotne jest by go dokładnie przemyśleć, przyjrzeć się bliżej jej parametrom i odpowiednio dopasować do potrzeb mieszkańców tak, by spełniała ich oczekiwania. Kupno właściwej lodówki wcale nie należy do najłatwiejszych zadań, dzisiejsi producenci wręcz prześcigają się w nieustannym doskonaleniu nowych funkcji lodówek, oferując tym samym swoim klientom szeroki wybór sprzętów coraz lepiej dopasowanych do ich potrzeb i wymagań. Wybierając lodówkę trzeba obowiązkowo wziąć pod uwagę jej parametry techniczne, w szczególności jej klasę energetyczną i klimatyczną, pojemność, liczbę agregatów i termostatów, poziom hałasu, zdolność zamrażania, wyposażenie oraz dodatkowe funkcje.