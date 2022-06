Zadbaj o rośliny doniczkowe zimą – a te Ci się odwdzięczą!

Wszystkie rośliny bez względu na rodzaj, potrzebują światła – choć oczywiście jedne rośliny bardziej niż inne. Podczas krótkich jesienno-zimowych dni do pomieszczeń wpada o wiele mniejsza ilość światła, która niejednokrotnie jest niewystarczająca dla roślin doniczkowych. Niedobór światła wydłuża międzywęźla, powoduje opadanie liści a nawet zamieranie rośliny. Najbardziej odczuwają go rośliny o jasnych i pstrych liściach, barwne odmiany czasem tracą swoje wzorki lub plamki. Aby zagwarantować roślinom możliwie jak najwięcej światła trzeba wybrać takie miejsce na ich lokalizację, które będzie najdłużej oświetlone – zwykle jest to okolica okna. Trzeba jednak przy tym uważać na to, by nie były one wyeksponowane na bezpośrednie silne promienie słoneczne, bo to mogłoby doprowadzić do spalenia się liści biednych roślinek.

Jako, iż najlepiej oświetlone są pokoje posiadające okna od strony południowo-wschodniej, zaleca się ustawianie roślin właśnie w tych pokojach. Takich okien należy nie zasłaniać w ciągu dnia zasłonami, firankami czy roletami. Jeśli nie mamy możliwości zagwarantować im światła naturalnego, to trzeba zadbać o sztuczne oświetlenie, i wówczas także ustawić kwiaty np. w pobliżu często zaświecanej lampy. Najlepsze są lampy rtęciowe, sodowe i fluoroscencyjne.