15 okien, które odmienią Twój dom

Budowa domu to proces często skomplikowany, ale i niezwykle interesujący i ubogacający. Żaden z etapów powstawania nowej rezydencji na pewno nie doszedłby do skutku bez odpowiednio ścisłej współpracy pomiędzy przyszłymi właścicielami domu oraz wszystkimi fachowcami budowlanymi zatrudnionymi do urzeczywistnienia ich marzeń. Tylko współpraca gwarantuje osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Weźmy pod uwagę na przykład tak znaczącą kwestię, jak wybór drzwi i okien, który powinien uwzględniać przede wszystkim właściwą cyrkulację powietrza oraz dopływ światła dziennego do wnętrza obiektu. W niniejszym Katalogu Inspiracji skupimy się właśnie na oknach i zaprezentujemy Wam 15 ich różnych rodzajów. Wybór któregokolwiek z nich bezapelacyjnie sprawi, że dany dom stanie się piękniejszy, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz!