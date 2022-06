7 zupełnie darmowych sposób na odświeżenie Twojego wnętrza

DYI (ang. Do It Yourself, czyli Zrób To Sam) to jeden z najoryginalniejszych sposobów na nadanie wnętrzu nowego charakteru. Własnoręcznie zrobione ozdoby, meble i dodatki nadadzą aranżacji niepowtarzalnego i osobistego uroku. W Internecie można znaleźć mnóstwo inspiracji i instrukcji na to jak zrobić coś z niczego, jak ozdobić meble i przedmioty, czy nadać im zupełnie nową funkcję. Na zdjęciu powyżej możemy zobaczyć projekt łóżka inspirowany jednym z popularnych trendów DYI – wykorzystaniu zużytych palet po warzywach i owocach w tworzeniu funkcjonalnych i nowoczesnych EKO mebli. Koniecznie zobacz też inne prace autorów tego niesamowicie oryginalnego projektu ze studia Raca Architekci.