homify 360°: dom w brązach w Maszewie

Biel i drewno to ulubiona kombinacja stylu skandynawskiego. Wyraźnie dostrzegamy ją w tej kuchni, której aranżację cechuje prostota, naturalność, ale i elegancja. Naturalne światła wpada swobodnie przez okno umieszczone za zlewem, sprawiając, że wnętrze kuchni jest nieprzerwanie nasłonecznienie. Stylowy obraz, przedstawiający jelenia, nie tylko nawiązuje do skandynawskiej estetyki, ale także wprowadza delikatne brązowe akcenty do wnętrza.